Περιγραφή Βαλκανίων σήμερα

Η Βαλκανική Χερσόνησος παραμένει μια περιοχή όπου οι ισορροπίες δοκιμάζονται διαρκώς.

Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν μια περιοχή εύθραυστων ισορροπιών.

Σε αυτό το podcast εξετάζουμε γιατί η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων δεν λειτούργησε ως παράγοντας οριστικής σταθεροποίησης, πώς η Σερβία κινείται ανάμεσα σε Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση, και με ποιον τρόπο παλαιά εθνικά αφηγήματα επανεμφανίζονται ως υπόγειες πηγές έντασης.

Ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο, συζητούν με τον Σταύρο Τζίμα, δημοσιογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή».

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου