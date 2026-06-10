Διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα δρόμους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, την επομένη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
"If you want to protest do so legally and ignore the far right agitators... who wind things up and then walk away, running for the hills when trouble starts and leave the consequences of arrest and criminal charges and prosecutions to those on the ground."
Carl Whyte, Social… pic.twitter.com/T7SHDzIv7z— Sky News (@SkyNews) June 9, 2026
Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απηύθυναν κατ’ επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόηχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.
Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.
🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱— J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026
Graphic Warning ⚠️
Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and…
Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».
Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Από τις 7 σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα, 9 το βράδυ στην Ελλάδα), εκατοντάδες διαδηλωτές – μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι – είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας, σύμφωνα με το AFP.
Δείτε βίντεο:
🚨BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets— Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026
This is going to be a long night… 🇬🇧 pic.twitter.com/vMaxFLJRoc
🚨 Belfast Erupting tonight 🚨— The Truth (@FindTh3Truth) June 9, 2026
Updates... pic.twitter.com/etpmvodrmy
🚨BREAKING: Anti-migration riots escalate in Belfast, UK, as the sun begins to set— Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026
The police look overwhelmed… pic.twitter.com/8CCJ8PibM1
🚨BREAKING: Disorder has broken out in Belfast as protests take place across Northern Ireland.— Cool FM News (@newsoncool) June 9, 2026
🔥This is the scene in the Crumlin Road area, where a number of nearby roads have been blocked.
It is also understood that a Glider bus was set on fire on the Newtownards Road a short… https://t.co/PlvRxdUtY3 pic.twitter.com/jl59UmXEg9
Rioters are creating roadblocks by setting cars on fire in Belfast pic.twitter.com/uT7LDBb74H— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
A car engulfed in flames crashed into an apartment building in Belfast amid ongoing unrest following the attempted beheading of a local resident.— Breaking911 (@Breaking911) June 9, 2026
🎥: @ScopeReport_ pic.twitter.com/NfeQTRrYTG
Houses are being burned down in Belfast in response to yesterday's attempted beheading of a man by a Sudanese migrant.— Remix News & Views (@RMXnews) June 9, 2026
Videos are surfacing of several HMOs (Houses in Multiple Occupation — properties frequently contracted by the UK Home Office to accommodate asylum seekers)… pic.twitter.com/X7kD94nWX9
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