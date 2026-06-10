Διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα δρόμους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, την επομένη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απηύθυναν κατ’ επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόηχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱 Graphic Warning ⚠️ Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and…

Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Το θύμα, κοντά στα 40 του χρόνια, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από τις 7 σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα, 9 το βράδυ στην Ελλάδα), εκατοντάδες διαδηλωτές – μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι – είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας, σύμφωνα με το AFP.

Δείτε βίντεο:

🚨BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets This is going to be a long night… 🇬🇧 pic.twitter.com/vMaxFLJRoc

🚨BREAKING: Disorder has broken out in Belfast as protests take place across Northern Ireland.



🔥This is the scene in the Crumlin Road area, where a number of nearby roads have been blocked.



It is also understood that a Glider bus was set on fire on the Newtownards Road a short… https://t.co/PlvRxdUtY3 pic.twitter.com/jl59UmXEg9