Τουρκία: από τα F-35 στα Eurofighter

Η Τουρκία επιστρέφει δυναμικά στο παιχνίδι των μαχητικών.

Με την αγορά των Eurofighter, η Άγκυρα επιχειρεί να καλύψει το κενό που άφησε η απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των F-35, όταν επέλεξε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, προκαλώντας κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Τι σημαίνει αυτή η κίνηση για την ισορροπία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο;

Είναι ένα βήμα ανάγκης, ένα προσωρινό πέρασμα, ή η αρχή μιας νέας τουρκικής στρατηγικής αναβάθμισης;

Ο Μανώλης Κωστίδης, ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, αναλύουν τις επόμενες κινήσεις, τα μηνύματα προς την Αθήνα και τον ρόλο που παίζουν η Λιβύη, η ενέργεια και το Αιγαίο σε ένα περιβάλλον όπου καμία ισορροπία δεν είναι δεδομένη.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου