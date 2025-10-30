Λογαριασμός
Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2025
Μέση Ανατολή: Μπορεί να βρεθεί ένα modus operandi;

Το Μεσανατολικό ζήτημα, οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας και ο ρόλος της Ελλάδας.

Το Μεσανατολικό ζήτημα, οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας και ο ρόλος της Ελλάδας. 

Πώς εξελίσσονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο στη Γάζα; Γιατί το Ισραήλ παραμένει δύσπιστο απέναντι στην Τουρκία και πώς επηρεάζονται οι σχέσεις του με την Ελλάδα και την Κύπρο; Ποια θέση της Αιγύπτου και των αραβικών χωρών απέναντι στο Ιράν και τη Χαμάς; Τι σηματοδοτεί η πρόσφατη ένταση στη Δυτική Όχθη και πόσο ρεαλιστική είναι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους;

Σε αυτά τα ερωτήματα δίνει απαντήσεις ο Ζαν Κοέν, συζητώντας πώς οι αλλαγές στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την Ελλάδα και τον ρόλο της στην περιοχή.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

