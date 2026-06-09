Τραμπ: Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Apache - Πρέπει να απαντήσουμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να απαντήσουν» στην επίθεση. Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες Ένοπλες Δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Αμέσως μετά σε μια κίνηση που θεωρείται ένδειξη στήριξης της θέσης που διατύπωσε ο Τραμπ περί αναγκαιότητας αμερικανικών αντιποίνων για το περιστατικό, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.



Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως το ελικόπτερο χτυπήθηκε από ιρανικό drone, με αποτέλεσμα να συντριβεί. Ωστόσο, η ίδια έρευνα δεν έχει ακόμη εξακριβώσει εάν το πλήγμα ήταν σκόπιμο.

Το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο AH-64 Apache κατέπεσε τη Δευτέρα κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούσαν να ερευνούν εάν η πτώση του ελικοπτέρου οφειλόταν σε ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή.

Η κατάρριψη σημειώθηκε αφού Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, με τον Τραμπ να καλεί τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά την πτώση του ελικοπτέρου ανοιχτά των ακτών του Ομάν και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες του περιστατικού, προηγήθηκε μια δραματική επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε αρκετές ώρες προτού εντοπιστεί το πλήρωμα του ελικοπτέρου.

Τελικά, ένα μη επανδρωμένο σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε τους δύο πιλότους στη θάλασσα και πραγματοποίησε τη διάσωσή τους. Όπως δήλωσε στο Axios ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, ήταν η πρώτη φορά που θαλάσσιο drone χρησιμοποιήθηκε σε πραγματική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το μη επανδρωμένο σκάφος, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Saronic, ανήκει στην Task Force 59 του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, μια μονάδα που αξιοποιεί θαλάσσια drones και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρησιακές αποστολές.



Πηγή: skai.gr

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