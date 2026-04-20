Λίβανος: το μωσαϊκό μιας ξεχωριστής χώρας

«Πού ήσασταν στα γεγονότα;» ήταν η ερώτηση που για χρόνια απέφευγαν πολλοί να απαντήσουν στον Λίβανο.

Ο 15ετής εμφύλιος που τους χώρισε στα δύο, η βαθιά οικονομική κρίση και η μεγαλύτερη μη πυρηνική έκρηξη στην ιστορία.

Πώς ζει μια κοινωνία που κουβαλά ακόμη τα σημάδια του πολέμου;

Και πώς μια χώρα που δεν πρόλαβε να επουλώσει τις πληγές της βρίσκεται σήμερα ξανά σε πόλεμο;

Ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λίβανο, περιγράφει στον Άρη Πορτοσάλτε την ιστορία του Λιβάνου, τον καθοριστικό ρόλο των θρησκευτικών κοινοτήτων, ένα πολύπλοκο μωσαϊκό που διαμορφώνει μέχρι σήμερα την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

