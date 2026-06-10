Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τρίτη (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ως αντίδραση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM αναφέρει στην ανάρτησή της:

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκίνησαν σήμερα στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), κατόπιν εντολής του Αρχιστράτηγου, πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, ως απάντηση στην κατάρριψη χθες ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache. Η αποστολή αποτελεί «αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Εν τω μεταξύ, τα κρατικά μέσα του Ιράν έκαναν λόγο για εκρήξεις στο Σιρίκ, ιρανική λιμενική πόλη στο Στενό του Ορμούζ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι επιβεβαιώθηκε πλήγμα από βλήμα στην περιοχή Σιρίκ.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε από τη μεριά του ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν.

Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις και στο νησί Κεσμ έπειτα από επίθεση.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε στο μεταξύ ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

🚨🇺🇸🇮🇷בכיר אמריקני: כוחות צבא ארה"ב תקפו מספר סוללות הגנה אווירית ומערכות מכ"ם איראניות סביב מצר הורמוז — Barak Ravid (@BarakRavid) June 9, 2026

Τραμπ: Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Apache - Πρέπει να απαντήσουμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατηγόρησε νωρίτερα το Ιράν ότι κατέρριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να απαντήσουν» στην επίθεση.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες Ένοπλες Δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social πριν την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν.

Άμεση απάντηση από την Τεχεράνη

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποίησαν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.