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Αραγτσί: «Φύγετε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

«Η Ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια για τις τρομερές μοίρες των ξένων εισβολέων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

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Abbas Araghchi

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, απάντησε στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λέγοντας στις ΗΠΑ να «φύγουν από την περιοχή αν θέλουν να είναι ασφαλείς».

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», δημοσίευσε ο Αραγτσί στο X.

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

«Η Ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια για τις τρομερές μοίρες των ξένων εισβολέων», κατέληξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Αμπάς Αραγτσί Κρίση στη Μέση Ανατολή
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