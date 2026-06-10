Αραγτσί: «Φύγετε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, απάντησε στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λέγοντας στις ΗΠΑ να «φύγουν από την περιοχή αν θέλουν να είναι ασφαλείς».

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», δημοσίευσε ο Αραγτσί στο X.

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

«Η Ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια για τις τρομερές μοίρες των ξένων εισβολέων», κατέληξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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