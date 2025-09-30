Τι μορφή θα πάρει η οργάνωση του κόσμου;

Καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε και του Κωνσταντίνου Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, είναι ο Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη. Μας εισάγει στις μεγάλες σχολές γεωπολιτικής σκέψης και δείχνει πώς εξακολουθούν να καθορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις.
Η θεωρία του Mackinder για τον έλεγχο της Ευρασίας, η αντιπαράθεση θαλάσσιων και ηπειρωτικών δυνάμεων, το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η σημασία των θαλάσσιων διαδρόμων φωτίζουν πώς το παρελθόν επιστρέφει στο παρόν.
Η Ρωσία και η Τουρκία επιχειρούν να αναβιώσουν παλιές δόξες μέσα από αναθεωρητικές πολιτικές, η Κίνα μιλά για τον «αιώνα της παλινόρθωσης».
Στο μεταξύ, η Ευρώπη αναζητά τον ρόλο της ως γεωπολιτικός παράγοντας.
Μπορεί η θεωρία του «ζωτικού χώρου» να ξαναβρεί απήχηση σήμερα; Και, τελικά, ποια μορφή θα πάρει η οργάνωση του κόσμου σε έναν αιώνα ρευστότητας, ανταγωνισμών και συνεχών ανατροπών;
