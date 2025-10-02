Τραμπ, Ουκρανία, Ευρώπη: οι σκοτεινές σκιές του 2025

Το 2025 αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές του διεθνούς συστήματος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δεύτερη προεδρία Τραμπ φέρνει μια ατζέντα με στοιχεία Μακαρθισμού: δημόσιες επιθέσεις σε δημοσιογράφους, πιέσεις προς τη Δικαιοσύνη, αλληλοεπικάλυψη εξουσιών.

Ένας πρόεδρος που επανέρχεται πιο προετοιμασμένος, αποφασισμένος να επιβάλει το δικό του πολιτικό αποτύπωμα.

Στην Ευρώπη, η Ουκρανία παραμένει στο μέσο μιας σύγκρουσης που φθείρει λαούς και κυβερνήσεις, ενώ η Ρωσία προβάλλει το αφήγημα του «ζωτικού της χώρου».

Με τη βοήθεια ενός Έλληνα φινλανδικής καταγωγής, φωτίζουμε τι σήμαινε «φινλανδοποίηση» στην πράξη, από τον Ψυχρό Πόλεμο ως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Και καταλήγουμε στο σήμερα, όπου η Ευρώπη πληρώνει τις δικές της αβελτηρίες και η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν μια χαοτική ζούγκλα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου