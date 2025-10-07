Λογαριασμός
Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2025
Αμερικανικές επιλογές, παγκόσμιες συνέπειες

kosmosellada

Οκτώβριος 2025. Η Ουκρανία σε πόλεμο, η Γάζα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, και η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει περιοχή έντονων ανταγωνισμών.

Οκτώβριος 2025. Η Ουκρανία σε πόλεμο, η Γάζα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, και η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει περιοχή έντονων ανταγωνισμών. Στην καρδιά όλων αυτών των εξελίξεων, η Ουάσιγκτον. Οι αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η ισορροπία σε Ευρώπη και Μεσόγειο.

Με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, αναλύουμε τις επιλογές της αμερικανικής πολιτικής και το πώς αυτές αγγίζουν άμεσα και την Ελλάδα.

 

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

