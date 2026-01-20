Συμμαχίες, συμφέροντα και γεωπολιτικό όραμα

Στη διεθνή πολιτική, οι επιλογές των κρατών καθορίζονται από ισχύ και συμφέροντα. Οι συνεργασίες δοκιμάζονται και οι συμμαχίες επαναπροσδιορίζονται μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς ανταγωνισμού.

Στο podcast συζητάμε γιατί ο ρεαλισμός παραμένει το βασικό εργαλείο κατανόησης του διεθνούς συστήματος, πώς λειτουργούν οι περιφερειακές συνεργασίες της Ελλάδας και ποιο είναι το ζητούμενο ενός σαφούς γεωπολιτικού οράματος για τη χώρα.

Απαντήσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, και τον Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King’s College του Λονδίνου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου