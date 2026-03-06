Βαλκάνια: η γεωγραφία της αστάθειας

Μπορούν τα Βαλκάνια να ξαναγίνουν εστία έντασης στην Ευρώπη;

Γιατί το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία παραμένουν ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία; Τι σημαίνει σήμερα η Συμφωνία των Πρεσπών και πού βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον;

Ο Άρης Πορτοσάλτε, ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο και ο Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Καθημερινή», συζητούν γιατί η γεωγραφία και η ιστορία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ισορροπίες στην περιοχή, και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου