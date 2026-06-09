Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις έως και μία ώρα στις πτήσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη

Υπομονή θα χρειαστούν την Τετάρτη και την Πέμπτη οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και τη μία ώρα.

Αιτία είναι οι προγραμματισμένοι έλεγχοι στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τους οποίους πραγματοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) από τις 15:00 έως τις 18:00. Οι έλεγχοι διεξάγονται με ειδικό αεροσκάφος και απαιτούν τη μείωση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκειά τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αεροπορικών εταιρειών, οι καθυστερήσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 45 και 60 λεπτών τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις. Οι επιπτώσεις αφορούν το σύνολο των πτήσεων που εξυπηρετούνται από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις και σε μεταγενέστερα δρομολόγια.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και την Τρίτη, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθυστερήσεις στο πτητικό πρόγραμμα. Οπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένεται να καταγραφούν στις ώρες αιχμής του απογεύματος, όταν η κίνηση στο αεροδρόμιο είναι αυξημένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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