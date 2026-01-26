Διεθνείς κανόνες à la Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως πολιτικό φαινόμενο και ως αντανάκλαση μιας αμερικανικής κοινωνίας πιο φοβικής και πιο διχασμένης.

Συζητάμε πώς ο ίδιος μετατρέπει τη δημόσια σύγκρουση σε εργαλείο πολιτικής, πώς επιβάλλει τη λογική «υποτάσσεσαι ή υφίστασαι τις συνέπειες» και πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως σύνολο σφαιρών επιρροής.

Καλεσμένος ο Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Emmanuel College στη Βοστώνη.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου