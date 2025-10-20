Ισραήλ και Γάζα: Υπάρχει ειρήνη;

Μια νέα συμφωνία 20 σημείων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς επιχειρεί να τερματίσει δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Όμως, μπορεί να εφαρμοστεί ή πρόκειται για μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από τον επόμενο κύκλο βίας;

Με τον Ζαν Κοέν συζητούμε για τη διεθνή φθορά της φήμης του Ισραήλ, τη στρατηγική της Χαμάς, τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο που οι μάχες πλέον κερδίζονται – ή χάνονται – στις οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου