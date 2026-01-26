Βαδίζουμε προς ένα μεταδυτικό κόσμο;

Το τέλος του «μετα-δυτικού» κόσμου όπως τον γνωρίζαμε.

Η δεύτερη θητεία Τραμπ δεν θυμίζει σε τίποτα την πρώτη: η Αμερική εγκαταλείπει το αφήγημα του «καλού ηγεμόνα» και επαναφέρει τη γλώσσα της ισχύος, της σύγκρουσης και της μονομερούς δράσης.

Συζητάμε πώς αποδυναμώνονται οι δυτικοί θεσμοί, πώς βαθαίνει το ρήγμα με την Ευρώπη και τι σημαίνει αυτή η μετάβαση για το διεθνές σύστημα.

Με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου