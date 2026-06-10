Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την κατάρριψη του αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τρίτη, ως αντίδραση στην κατάρριψη του ελικοπτέρου, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι «αυτή είναι η απάντησή μας σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ», προσθέτοντας ότι «η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι».

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείο πως το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά κατά τη διάρκεια περιπολίας, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν» στο περιστατικό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετά ιρανικά συστήματα αεράμυνας και ραντάρ γύρω από το Στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν πλήγματα στις περιοχές Σιρίκ, Χορμοζγκάν, Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, ενώ νέα κύματα Αμερικανικών επιθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, επισημαίνοντας ότι το Ιράν προτιμά «τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζει να μιλά και άλλες γλώσσες».

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Ωστόσο, σε νέα ανάρτησή του μετά τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι «η Ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια για τις τρομερές μοίρες των ξένων εισβολέων» και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ να «φύγουν από την περιοχή αν θέλουν να είναι ασφαλείς».

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποίησαν αντίποινα κατά του Ιράν, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Το Ισραήλ από την πλευρά του, δήλωσε έτοιμο και προανήγγειλε μεγαλύτερα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά την επίσκεψή του σε ασκήσεις εκπαίδευσης διοικητών στο βόρειο Ισραήλ δήλωσε ότι «η ιρανική προσπάθεια να επιβάλει νέους κανόνες και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει. Η επίθεση που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και βαρύ πλήγμα».

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