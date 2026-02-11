ΗΠΑ σε αναδίπλωση, ΝΑΤΟ σε μετάβαση

Η διεθνής παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα σημάδια της σταδιακής αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ και η πίεση προς την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στην άμυνά της.

Το μέλλον της ευρωατλαντικής συμμαχίας, η μετατόπιση της αμερικανικής στρατηγικής και οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ποια είναι η θέση της Ελλάδας και πώς επηρεάζονται οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο;

Μερικά από τα θέματα που αναλύει ο Βασίλης Νέδος, δημοσιογράφος της Καθημερινής, σε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου