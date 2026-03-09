Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών – Ισραήλ κατά του Ιράν είναι ο πόλεμος με την εμπλοκή περισσοτέρων κρατών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η σύγκρουση; Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα πιθανά σενάρια κλιμάκωσης.
Μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο Γιάννης Παλιούρας, στρατιωτικός συντάκτης του ΣΚΑΪ και ο Ζαν Κοέν, δημοσιογράφος.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου