Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτηρίου στο Μοναστηράκι

Μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, έπεσε το βράδυ της Τρίτης, 9 Ιουνίου, από τον 6ο όροφο κτηρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς στο Μοναστηράκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 όταν η νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 6ο όροφο.

Η νεαρή παρελήφθη εν ζωή από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τα αίτια της πτώσης.

Πηγή: skai.gr

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