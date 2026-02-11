Λογαριασμός
Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2025
Τι αποκομίσαμε από το Νταβός το 2026;

Το Νταβός γίνεται φέτος το σημείο όπου αποτυπώνεται η νέα ένταση ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς διαβάζεται η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους και ποια περιθώρια κινήσεων έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης και ρευστότητας;

Απαντήσεις από τους Σπύρο Μπλαβούκο, καθηγητή ευρωπαϊκής πολιτικής και Ιστορίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

