Τι αποκομίσαμε από το Νταβός το 2026;

Το Νταβός γίνεται φέτος το σημείο όπου αποτυπώνεται η νέα ένταση ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.
Πώς διαβάζεται η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους και ποια περιθώρια κινήσεων έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης και ρευστότητας;
Απαντήσεις από τους Σπύρο Μπλαβούκο, καθηγητή ευρωπαϊκής πολιτικής και Ιστορίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο.
