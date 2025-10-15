Pax Trumpiana και η επόμενη μέρα στη Γάζα

Μια νέα συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς επιχειρεί να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να ανοίξει τον δρόμο για μια επόμενη μέρα σταθερότητας.

Πίσω όμως από τις διαπραγματεύσεις, παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα: ποιος θα διοικήσει τη Γάζα, ποιος θα τη χρηματοδοτήσει και κυρίως ποιος θα αποτρέψει τη γέννηση μιας νέας Χαμάς;

Οι αμερικανικές πρωτοβουλίες, ο ρόλος του Κατάρ και των αραβικών κρατών, η διπλή ρητορική Ερντογάν και η στάση της Ευρώπης που παρακολουθεί χωρίς ενιαία στρατηγική.

Με τον Σωτήρη Ρούσσο, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναλύουμε τη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα σε Ισραήλ και αραβικό κόσμο και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου