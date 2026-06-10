Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι των πολεοδομιών

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια Διαφθοράς και οι έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν εξυπηρετήσεις, έναντι αμοιβής, σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας μετά το πέρας των πολύωρων απολογιών, υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης τόσο για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας, όσο και για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η οργάνωση φέρεται να αποκόμισε κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα επίμαχα χρήματα, πόσο 188.000 ευρώ βρέθηκε στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, που καθαιρέθηκε από την θέση του στην Πολεοδομία Κηφισιάς, θεωρούνται οι διευθύνοντες την εγκληματική ομάδα.

Στη δικογραφία καταγράφονται διάλογοι των θεωρούμενων μελών της ομάδας, καθώς και συγκεκριμένες πολεοδομικές υποθέσεις τις οποίες διαχειρίστηκαν εμπλεκόμενοι έναντι αμοιβής.

Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στην δικαστικό λειτουργό αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυριζόμενοι ότι δεν έλαβαν ποτέ παράνομα χρήματα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως φέρεται να είπε ο 51 ετών κατηγορούμενος, υπάλληλος στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κηφισιάς: "Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικός σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών. Οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο (σ.σ. αρχηγικό στέλεχος) ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή".

Ο 57χρονος προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Κηφισιάς, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στην Ανακρίτρια ότι πολλές φορές έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις καθώς λόγω αρμοδιότητας «είμαστε συχνά εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καταγγελίες» και τόνισε και έχει απαλλαγεί σε όλες.

"Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Επί 32 έτη που εργάζομαι στο Δήμο Κηφισιάς δεν έχω ποτέ και με κανέναν τρόπο παραβεί τα καθήκοντα μου και ούτε βεβαίως έχω λάβει ποτέ χρήματα, από τον οποιοδήποτε, προκειμένου να εκτελέσω τα καθήκοντα μου. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός ότι βρίσκομαι αντιμέτωπος για τόσο σοβαρές πράξεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έρευνα για το εάν πράγματι έχω παραβεί, με οποιοδήποτε τρόπο, τα καθήκοντα μου για τις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις. Επίσης, χωρίς να έχει καν διαπιστωθεί, έστω και σε μια περίπτωση, ότι έχω λάβει παρανόμως, από τον οποιονδήποτε, χρήματα. Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες, ως επί το πλείστον με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως. Κατά τα άλλα, ουδέν στοιχείο εις βάρος μου υπάρχει. Αποκλειστικά τίποτα! Παρά μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες".

Η προϊσταμένη στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο δήμο Αμαρουσίου δήλωσε απολογούμενη ότι στην 25ετή υπηρεσία της ουδέποτε "δεν εζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν, κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον".

Πηγή: skai.gr

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