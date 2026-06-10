ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει κονδύλι 70 δισεκατομμυρίων για επιχειρήσεις κατά μεταναστών

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τρίτη δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών, στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο νόμου, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει να διατεθούν τα τρία επόμενα χρόνια ποσά περίπου 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), άλλων περίπου 26 δισεκ. για την αστυνομία συνόρων (CBP) και ποσό 5 δισεκ. για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

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