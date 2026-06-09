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Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη δεν έπληξε σκόπιμα το αμερικανικό ελικόπτερο

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που συνετρίβη δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν

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Apache

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που συνετρίβη χθες πάνω από το Στενό του Ορμούζ δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν ευθύνεται για την επίθεση, αλλά σημείωσε ότι τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν «τυχαία» λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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