Μεσημβρινό Magazino 04-07-2026

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Μαρία Αναστασοπούλου
Κιλκίς: Φωτιά στην περιοχή Λειψύδριο- Ενεργοποιήθηκε 112- Ρίψεις νερού και από 5 αεροσκάφη
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο Κιλκίς. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 5 αεροσκάφη, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου