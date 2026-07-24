Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπογράφει με τους Philadelphia 76ers διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν του ίδιου του παίκτη για τη δεύτερη χρονιά, δήλωσαν στο ESPN ο διευθύνων σύμβουλος της Klutch Sports Group, Ριτς Πολ, ο οποίος είναι επίσης παρουσιαστής της εκπομπής Game Over.

Η επιλογή του ΛεΜπρόν έρχεται κόντρα στα σενάρια των τελευταίων εβδομάδων που τον ήθελαν να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής είτε στους Μαϊάμι Χιτ, όπου έγραψε ιστορία κατακτώντας δύο πρωταθλήματα, είτε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, την ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της πόλης.

Ο 41χρονος πλέον σούπερ σταρ επέλεξε τελικά τη Φιλαδέλφεια, σε μία κίνηση που δείχνει πως προτεραιότητά του δεν ήταν ένα μεγάλο οικονομικά συμβόλαιο, αλλά η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διεκδίκηση ενός ακόμη τίτλου.

Το χαμηλό ύψος της συμφωνίας δίνει στους Σίξερς μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap, επιτρέποντας στην ομάδα να κινηθεί πιο δυναμικά για την ενίσχυση του ρόστερ γύρω από τον Τζέιμς και τους βασικούς της πρωταγωνιστές. Ήδη στο σύνολο της ομάδας υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες, όπως ο Ταϊρίς Μάξεϊ, ο Τζέιλεν Μπράουν, ο Βι Τζέι Έτζκομπ και ο Τζοέλ Εμπίντ.

Με αυτή την απόφαση, ο ΛεΜπρόν δείχνει πως παραμένει προσηλωμένος στον μεγάλο στόχο: να αγωνιστεί σε ένα σύνολο ικανό να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως αφήνει στην άκρη μια πιο προσοδοφόρα συμφωνία.

Ο «Βασιλιάς» ξεκίνησε την πορεία του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου αγωνίστηκε από το 2003 έως το 2010, πριν μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ (2010-2014), με τους οποίους κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Το 2014 επέστρεψε στο Κλίβελαντ, οδηγώντας τους Καβαλίερς στο ιστορικό πρωτάθλημα του 2016, ενώ από το 2018 μέχρι και πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, κατακτώντας ακόμη έναν τίτλο το 2020.

«Θέλω ακόμη να δουλέψω, να ιδρώσω, να πάρω ένα ακόμη πρωτάθλημα»

Ο 41χρονος σούπερ αθλητής μίλησε για την επιλογή του:

«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω, και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να αποφασίσω πραγματικά, αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι έπαιξα το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής σε εκείνη την τελευταία συνέντευξη Τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν ακόμα αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Ακόμα αγαπάω πραγματικά αυτό το παιχνίδι, και έχω περισσότερα να δώσω.

Οι τελευταίες λίγες εβδομάδες ήταν πραγματικά ξεχωριστές. Ποτέ δεν είχα καταφέρει να μην έχω ιδέα τι να κάνω και να πάρω πραγματικό χρόνο για να σκεφτώ απλώς. Έζησα απίστευτες λίγες εβδομάδες με όλους τους ανθρώπους που αγαπάω προσπαθώντας να βρω νόημα σε όλα έξω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν πηγαίνω για τα λεφτά. Δεν πηγαίνω για την οικογένεια. Για τι παλεύω πραγματικά πια;

Θέλω ακόμα να θυσιάσω. Θέλω ακόμα να δουλέψω. Θέλω ακόμα να ιδρώσω. Θέλω ακόμα να ανταγωνιστώ, να νικήσω και να έχω μια ευκαιρία να νιώσω τη γεύση της νίκης ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να κάνουμε τους Philadelphia 76ers μια ομάδα πρωταθλήτρια και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα εμπνεύσω μια νέα βάση οπαδών και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Ευχαριστώ LA. »

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