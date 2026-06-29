Μεσημβρινό Magazino 29-06-2026

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Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Πυρκαγιά στην Ηλεία - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι - Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές