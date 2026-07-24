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Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον Ε65: «Το είπαμε, το κάναμε»

«Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά» δήλωσε ο πρωθυπουργός στο Instagram

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Μητσοτάκης

Το σχόλιό του για την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο κοινό έκανε, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτηση στο Instagram:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοκινητόδρομος
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