Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον Ε65: «Το είπαμε, το κάναμε»

Το σχόλιό του για την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο κοινό έκανε, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτηση στο Instagram:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.