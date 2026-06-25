Μεσημβρινό Magazino 25-06-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το Rally Acropolis
Η Τροχαία καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους ΜΜΜ, όπως Μετρό, Τραμ και λεωφορεία - Πού δεν πρέπει να σταθμεύετε