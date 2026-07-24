Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Η εισαγγελέας, σύμφωνα με το cyclades24.gr δεν προχώρησε, προς το παρόν, στην άσκηση ποινικών διώξεων, διατάσσοντας την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε εισαγγελική κρίση.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, στις 07:00, παρουσία των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για φρούρηση της οικίας όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών ενεργειών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την προανάκριση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα είχαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η αυριανή αναπαράσταση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό της τραγωδίας πριν ληφθούν οι οριστικές εισαγγελικές αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

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