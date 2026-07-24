Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί σήμερα, αφού εκτοξεύτηκε εντός της εβδομάδας ξεπερνώντας και τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά εμφανίζεται καθησυχασμένη από τη διαβεβαίωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις της Πέμπτης.

Γύρω στις 18.45 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, υποχωρούσε κατά 4,85%, στα 95,88 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε πέσει και στα 95,13 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έπεσε στα 88,29 δολάρια το βαρέλι (-4,23%).

«Δεν υπάρχει κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μπαντέμπ, όπως υπονοούσαν ορισμένοι», είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος των Χούθι, διαβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

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