Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρανού.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο