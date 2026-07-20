Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρανού.
Είναι γλύπτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2.15 μμ και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρανού. Είναι γλύπτης.
Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρανού.
Είναι γλύπτης.