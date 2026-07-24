Κακοκαιρία- Μαγνησία: Φωτιά από κεραυνό, σφοδρή βροχόπτωση και πτώσεις δέντρων

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία.

Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Χειμερινό σκηνικό θυμίζει σήμερα και η Λάρισα με σφοδρή βροχόπτωση να έχει εκδηλωθεί στην πόλη ενώ ζημιές έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Φθιώτιδα.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Πηγή: ertnews

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