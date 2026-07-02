Βραδινό Magazino 02-07-2026

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Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Ροδόπη: Φωτιά στην περιοχή Νέδα
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Νέδα του Δήμου Αρριανών στη Ροδόπη της Θράκης- Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις