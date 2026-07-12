Μεσημβρινό Magazino 12-07-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Αρχίζουν Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου