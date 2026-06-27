Μεσημβρινό Magazino 27-06-2026

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στη γραμμή 3 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη» - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ