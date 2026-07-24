Μεσημβρινό Magazino 24-07-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
«Στο μάτι» της κακοκαιρίας η Μαγνησία: Φωτιά από κεραυνό, σφοδρή βροχόπτωση και πτώσεις δέντρων
Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί