Βραδινό Magazino 27-06-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στη γραμμή 3 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη» - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ