Περνά στην επόμενη ημέρα, με έναν θρύλο της η Ιταλία. Μετά τη σωρρεία αποτυχιών και τις αρνητικές απαντήσεις των Πεπ Γουαρδιόλα και Κάρλο Αντσελότι, η ομοσπονδία, φέρεται, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα να έχει βρει τον εκλεκτό για τον πάγκο της.

Όπως λοιπόν μεταφέρει το Sky Sports της γειτονικής χώρας, ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο, βρίσκονται σε τελικό στάδιο συζητήσεων με τον Αντρέα Πίρλο, προκειμένου να τον χρίσουν ως τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας.

O 47χρονος τεχνικος, δεν είναι...ελεύθερος στην αγορά, καθώς έχει συμβόλαιο με την United FC των ΗΑΕ μέχρι το 2027 και θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσο διαζύγιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Πίρλο μοιάζει να είναι επιλογή του άλλοτε συμπαίκτη του στη Μίλαν και την εθνική, Πάολο Μαλντίνι και είναι έτοιμος να αναλάβει μια ακόμη σημαντική πρόκληση στην καριέρα του μετά τη Γιουβέντους, της σεζόν 2020/21, την Καράγκιουμρουκ και τη Σαμπντόρια.

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