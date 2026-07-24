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ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Σλοβιάνσκ

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του 

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ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση κατά του Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο "Χ".

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΥΠΕΞ Ρωσία Επίθεση Ουκρανία Λετονία
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