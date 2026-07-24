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Πυρκαγιές στην Ισπανία: Τρόμος για «ένωση» των δύο μεγάλων μετώπων - Έχουν εκκενωθεί 26.000 κάτοικοι (Βίντεο)

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης ανησυχεί ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, που έχουν κάψει συνολικά 150.000 στρέμματα

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Ισπανία πυρκαγιά

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της Μαδρίτης στην Ισπανία ανάγκασαν τις αρχές να εκκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους.

Τις προηγούμενες ώρες, είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής.

«Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα» ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης πάντως εξέφρασε ανησυχία ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν (90.000 στρέμματα).

«Είναι μια πολύ κακή είδηση» πρόσθεσε ο Νικάνορ Σεν Βέλεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις πυρκαγιές στην Άβιλα της Καστίλης και την περιοχή της Μαδρίτης, που ξεκίνησαν από πολλά διαφορετικά μέτωπα και υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να ενωθούν σχηματίζοντας ένα ενιαίο, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιές Μαδρίτη Ισπανία
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