Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, κοντά στην Παλαιόχωρα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται προληπτικά, χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους.

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα.

Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κιργιστάν και επιβάτες 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονη και δύο παιδιά 12 και έξι ετών.

Τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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