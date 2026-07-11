Μεσημβρινό Magazino 11-07-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από τον Όλυμπο χωρίς τις αισθήσεις του
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας-Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ – Θα παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ