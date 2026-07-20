Πρωινό Magazino 20-07-2026

ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Δακτύλιος: Πότε σταματά η εφαρμογή του – Ποιες περιοχές αφορά
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναστολή του στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο εφαρμογής του ενόψει της θερινής περιόδου