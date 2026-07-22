Μεσημβρινό Magazino 22-07-2026

Κάθε μεσημέρι στις 14.00 ο ΣΚΑΪ 100.3 σε συνεργασία με τους ρεπόρτερ και αναλυτές του σταθμού μεταδίδει όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και όλες τις διεθνείς ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια ειδήσεις από την DEUTSCHE WELLE αποκλειστικά για τους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3
Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς - «Red Code» για Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει για την απαραίτητη κινητοποίηση, ενώ δίνει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες