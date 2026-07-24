ΕΕ: Ο Τραμπ «ξαναχτυπά» με νέους δασμούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέο δασμό 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο νέας νομικής βάσης που αφορά περισσότερους από 60 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Το νέο καθεστώς διατηρεί τις βασικές προβλέψεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που είχε συναφθεί πριν από έναν χρόνο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Η Κομισιόν απορρίπτει την αμερικανική αιτιολόγηση περί καταναγκαστικής εργασίας αλλά επισημαίνει πως το αποτέλεσμα συμβαδίζει με τις αμερικανικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, αποφεύγοντας την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.

Νέοι δασμοί 10% του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκληση της καταναγκαστικής εργασίας. Η Κομισιόν βλέπει τήρηση της εμπορικής συμφωνίας.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Νέο γύρο δασμών σε περισσότερους από 60 εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας νέα νομική βάση, μετά τη λήξη του προσωρινού δασμολογικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί νωρίτερα φέτος. Για την ΕΕ το νέο καθεστώς προβλέπει συνολικό δασμό 10% και διατηρεί τις βασικές προβλέψεις της εμπορικής συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές πριν από έναν χρόνο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Κομισιόν αν και απορρίπτει την αμερικανική αιτιολόγηση περί ανεπαρκούς αντιμετώπισης της καταναγκαστικής εργασίας από την ΕΕ, απέφυγε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει θετικά ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τις αμερικανικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ.Η απόφαση της Ουάσιγκτον βασίζεται στην έρευνα που διεξήχθη βάσει του άρθρου 301 του αμερικανικού νόμου περί εμπορίου, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι σειρά εμπορικών εταίρων, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ, δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων, που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη θεσπίσει κανονισμό που απαγορεύει τα προϊόντα καταναγκαστικής εργασίας από την ευρωπαϊκή αγορά και που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2027.Απετράπη νέα γενικευμένη αύξηση δασμώνΠαρά τη διαφωνία αυτή, η Επιτροπή εκτιμά ότι το σημαντικότερο είναι πως η Ουάσιγκτον σεβάστηκε τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της περυσινής συμφωνίας του Τέρνμπερι, αποφεύγοντας νέα γενικευμένη αύξηση των δασμών. Σύμφωνα με τον Όλοφ Γκιλ, η αμερικανική απόφαση επαναφέρει επίσης πρόσθετες εξαιρέσεις για προϊόντα όπως ο φελλός και τα διαμάντια, οι οποίες προστίθενται στις ήδη συμφωνημένες απαλλαγές για αεροσκάφη και εξαρτήματα, γενόσημα φάρμακα και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες.Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η εξέλιξη δεν σημαίνει κατάργηση των δασμών, αλλά διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, δημιουργεί περιθώριο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την επέκταση της λίστας των εξαιρέσεων, με την Κομισιόν να επιδιώκει την προστασία πρόσθετων ευρωπαϊκών εξαγωγών αξίας περίπου 150 δισ. ευρώ.Πρόστιμο Κομισιόν στην GoogleΠάντως, το κλίμα μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον δοκιμάζεται και σε άλλα μέτωπα. Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων δασμών, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, υποστήριξε ότι η εφαρμογή του DMA υπονομεύει τη σταθερότητα στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, με την Κομισιόν να απαντά ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή νομοθεσία «δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.