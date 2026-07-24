Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν στον ποταμό Τάμεση προσέκρουσε στη γέφυρα του Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αστυνομικοί ανασύρθηκαν από το νερό και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Αμέσως μετά το ατύχημα, οι αρχές απέκλεισαν ένα τμήμα της γέφυρας, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως. Στην περιοχή αναπτύχθηκε μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, περιπολικών και ένα ελικόπτερο.

Εκπρόσωπος των λιμενικών αρχών επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι η υπηρεσία είναι ενήμερη για το ατύχημα με το αστυνομικό σκάφος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι συνθήκες του περιστατικού θα «εξεταστούν διεξοδικά, αλλά σε αυτό το στάδιο προτεραιότητά μας είναι η ευημερία των εμπλεκόμενων αστυνομικών».

Πηγή: skai.gr

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