Μεσημβρινό Magazino 15-07-2026

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Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Νέο μήνυμα από το 112 - Εκκενώνεται το βόρειο τμήμα της Σουρωτής
Στις 17:12 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά